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31.01.2022

В Казахстане начались выплаты пострадавшим в результате беспорядков субъектам МСБ

В Казахстане начались выплаты пострадавшим в результате беспорядков субъектам МСБ

Власти Казахстана приступили к компенсации ущерба субъектам малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате произошедших в начале января беспорядков.

Власти Казахстана приступили к компенсации ущерба субъектам малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате произошедших в начале января беспорядков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра республики Алихана Смаилова.

"В рамках работы региональных комиссий приняты положительные решения, первые компенсации уже выплачены на расчетные счета обратившихся бизнесменов. Так, в городе Алматы 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 млн тенге ($75,8 тыс.)", - говорится в сообщении.

Правительство намерено продолжить работу по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления его деятельности.

По состоянию на 31 января через электронную платформу InfoKazakhstan.kz подано свыше 2 тыс. заявок на возмещение ущерба из городов Алма-Ата, Шымкент, а также Алма-Атинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. "Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощенному порядку и на основании заключений судебной экспертизы, по усмотрению заявителя. Для оперативного проведения экспертиз в городе Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов", - пояснили в правительстве.

Фото: almaty.tv

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