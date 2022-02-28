В Казахстане могут рассмотреть вопрос о приостановке биржевых валютных торгов

Национальный банк Казахстана и Казахстанская фондовая биржа (KASE) не исключают рассмотрения вопроса о полной приостановке биржевых валютных торгов на фоне геополитической неопределенности. Об этом говорится в опубликованном в понедельник совместном заявление регулятора и KASE.

"Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан (12:00 мск) в формате франкфуртского аукциона", - следует из документа.

В нем также отмечается, что данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны. "Вместе с тем по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов", - указывается в заявлении.

В воскресенье Нацбанк сообщил, что готов проводить валютные интервенции для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на национальную валюту - тенге. По данным регулятора, объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. В пресс-службе Нацбанка также добавили, что в режиме реального времени отслеживают официальные заявления правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивают степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.

Как сообщает сайт kurs.kz, собирающий данные по обменным пунктам в разных городах Казахстана, большинство обменников приостановили продажу долларов и евро. Курс покупки американской валюты в частных обменных пунктах в понедельник составляет порядка 470 тенге за доллар. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком республики 28 февраля, составил 467,09 тенге. 23 февраля он находился на отметке 433,39 тенге за доллар.

Фото: 24.kz