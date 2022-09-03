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03.09.2022

В Германии из-за энергокризиса упало на 10% производство химпродукции

В Германии из-за энергокризиса упало на 10% производство химпродукции

Руководитель Ассоциации химической промышленности Вольфганг Гроссе Энтруп считает, что низшая точка еще не достигнута.

Энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии. Об этом заявил руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Ситуация драматичная. С начала года производство химической продукции снизилось на 10%", - сообщил он. При этом, по оценке Гроссе Энтрупа, низшая точка еще не достигнута.

Ассоциация призвала правительство ФРГ продлить и изменить программу, направленную на сдерживание роста расходов на электроэнергию, за счет которой энергоемкие фирмы могут получить поддержку от государства. "В нынешней форме она ничего не приносит, прежде всего компаниям в химических парках", - констатировал Гроссе Энтруп.

Компании химической и фармацевтической промышленности, по данным VCI, насчитывают более 530 тыс. сотрудников и являются крупнейшим потребителем газа в Германии с долей потребления 15%.

Энергетический кризис поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетических компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления. 

Фото: yandex.ru

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