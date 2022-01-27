В фонд «Қазақстан халқына» поступило более 42 млрд тенге

Так, по данным фонда, по состоянию на 25 января в фонд поступило 39,1 млн тенге от 65 тыс. 703 казахстанцев. От 130 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 42,1 млрд тенге.

Отмечается, что значительный вклад в благотворительность за период 20–25 января через фонд сделан ТОО «Kaz Minerals Aktogay» – 6,2 млрд тенге; Kaz Minerals Bozshakol – 6,2 млрд тенге и Kazakhmys Smelting – 5 млрд тенге. Компания «Востокцветмет» направила в фонд 3,1 млрд тенге; частный благотворительный фонд «Саби» – 1 млрд тенге и так далее.