В Атырауской области появится завод по производству полипропилена

Об этом сообщил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с Президентом Касым-Жомарт Токаевым.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о текущей деятельности национальной компании, ее финансовом положении и перспективах развития на предстоящий период.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК.

Наряду с этим Главе государства сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы, благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.

Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.

Фото: akorda.kz