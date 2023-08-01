В Астане состоится международный турнир по сквошу

Генеральным спонсором турнира выступила IT-компания Documentolog.

Открытый турнир соберет игроков разного уровня на двух кортах столичного фитнес-клуба Fitness Palace. В соревнованиях примут участие порядка 40 игроков из 5 стран – Казахстана, Украины, Узбекистана, России и ЮАР. Мужчины будут бороться за звания сильнейших в двух категориях B и C, женщины будут играть в отдельной категории.

Казахстанская федерация уже является аккредитованным членом Европейской и Всемирной федерации сквоша. Как известно, в октябре 2022 года Международный олимпийский комитет внес предложение о включении игры в сквош в программу Летних олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. В ближайшем зарубежье сквош тоже набирает обороты. К примеру, в Катаре, ОАЭ и России насчитывается более 1000 сквош кортов. Так как в него могут играть как взрослые, так и дети.

В целом, Федерация ставит перед собой амбициозные цели по популяризации и подготовке профессиональных спортсменов на международные турниры.

Справочно: Суть игры - поочередный обмен ударами ракетками по мячу таким образом, чтобы соперник совершил ошибку или не смог отбить мяч. Сквош — это сочетание кардиотренировки и эмоциональной разгрузки, потому что в первую очередь это игра. Еще называют сквош «шахматами на корте». Как и в шахматах, есть довольно много комбинаций, которые используются в ходе игры. Постоянно нужно думать, выбирать и при этом делать это достаточно быстро.

Приходите поболеть за казахстанцев и посмотреть вживую сквош!

Оргкомитет турнира

АлияДалабаева, +77017603474 https://squash.org.kz/

https://rankedin.com/en/tournament/26515/astana-squash-open-2023/

Адрес Fitness Palace: про.Туран, 30. Начало игр 5-6 августа в 10:00.

ТОП-7 интересных фактов о сквоше:

1. Английский глагол tosquash переводится как "раздавливать, расплющить".

2. Полтора века назад ученики лондонской школы ожидали своего выхода на корт, они упражнялись, используя мяч и стенку.

3. Самые сильнейшие игроки в мире - египтяне.

4. Более 50 млн. человек играют в сквош в мире

5. Один час игры приравнивается к двум часам на беговой дорожке. За партию сжигается примерно 1000 калорий.

6. В 2003 году сквош был признан самым здоровым спортом по версии журнала Forbes, основными критериями определения были кардиореспираторная нагрузка, мышечная сила, гибкость, выносливости, количество израсходованных калорий и риск получения травмы.

7. Университеты Лиги Плюща выдают гранты на обучение для игроков в сквош