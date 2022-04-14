В Алматы запустили новые экологичные автобусы

Парк общественного транспорта Алматы пополнили 105 новых экологичных и комфортабельных автобусов Golden Dragon на газовом топливе, в ближайшее время ожидается поставка еще 45 автомобилей. В текущем году планируется довести долю экологически чистого транспорта до 50%, сообщает пресс-служба акимата города.

Низкопольные, трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями.

После технического оснащения сегодня на маршрут №44 было выпущено 14 новых автобусов. Остальные автобусы по мере технической готовности будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов в ближайшее время.

Всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик.

На сегодня акиматом города взят курс на улучшение экологической ситуации. В этом направлении ведутся работы по увеличению количества экологически чистого транспорта, улучшению состояния воздуха, обеспечению благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья населения, уменьшению загруженности автобусов и увеличению пассажирооборота.

Фото: пресс-служба акимата Алматы