В Алматы выдадут 950 грантов для реализации бизнес-идей

В Алматы начался прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей. Претендовать на них могут представители молодежи (до 29 лет) и социально уязвимых слоев населения. Сумма гранта достигает 400 МРП (1 225 200 тенге). Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Выдача грантов проводится в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства в целях обеспечения занятости и роста доходов населения.
«Проект предоставляет реальные возможности для населения для открытия собственного бизнеса. Это особенно важно для Алматы, где МСБ занимает ведущие позиции в экономике города и 6 из 10 работающих алматинцев заняты именно в МСЮ. С этого года гранты можно получить без наличия сертификата. Заявки будут приниматься с апреля по ноябрь, точные сроки и этапы мы сообщим дополнительно», – отметил заместитель директора Центра занятости населения акимата города Алматы, Зафар Аппазов.
Подать заявку можно через портал business.enbek.kz с 1 апреля текущего года.
Для получения гранта необходимо:
функционирования которого не превышает 1 год;
Претенденты самостоятельно составляют бизнес-план и подают заявку на портале Business.enbek.kz. Срок рассмотрения – 10 рабочих дней.
Гранты будут предоставляться Центром занятости населения на основании решения комиссии. Члены комиссии оценивают бизнес-план по следующим критериям:
Фото: dknews.kz