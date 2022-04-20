В Алматы после реставрации открыли для посещений дом-музей им. Д. Кунаева

Специалисты провели восстановительные работы в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля.

В открытии также участвовали председатель Международного общественного фонда Д.А. Кунаева Эльдар Конаев, племянник Д.А. Кунаева Диар Конаев, его личный врач Ахат Мулюков, друг и соратник Александр Гойколов.

К процессу реставрации и реэкспозиции были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры и др. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы Международным фондом Д.А. Кунаева.

В основу тематики реэкспозиции легла автобиографическая книга Д. Кунаева «От Сталина до Горбачева», которая иллюстрирует личный взгляд политика на важные исторические события из жизни страны. Размещенные в хронологическом порядке архивные документы, фотографии и экспонаты представляют масштаб личности Динмухаммеда Кунаева как выдающегося общественно-политического деятеля. В ходе работ все экспонаты, в том числе личные вещи Динмухамеда Кунаева, были сохранены в прежнем состоянии.

В ходе реставрационных работ музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, посетители теперь могут воспользоваться аудиогидами. Для удобства людей с особыми потребностями установлен лифт для подъема на второй этаж.

Напомним, музей был открыт к 90-летию Д. Кунаева в 2002 году. Последние обновления экспозиции были проведены более 10 лет назад – в 2011 году. Общий фонд хранения музея составляет 8196 экспонатов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы