В Алматы откроются две новые станции метро

30 мая в 10:00 часов открываются две станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Они являются логическим продолжением 9 действующих станций метрополитена Алматы, связывающими центр города со спальными районами, сообщили в пресс-службе акимата города.

На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

На сегодня ежедневно метрополитен перевозит около 45 тысяч пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тысяч человек.

«Сарыарка» идет следующей после станции «Москва», расположена по проспекту Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина в районе Family Park. Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем имеет две входные группы. Здесь установлены 2 лифта и 8 эскалаторов. Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степями, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по проспекту Абая, западнее ул. Момышулы. Станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены 6 лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 м. Одиннадцатая по счету станция 1-й линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели «под дерево» светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета.

В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык».

Фото: пресс-служба акимата города Алматы