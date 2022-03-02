В 2021 году объем безналичных платежей и переводов денег через системы Нацбанка составил 862 трлн тенге

За 2021 год общий объем безналичных платежей и переводов денег в национальной валюте через платежные системы и прямые корреспондентские счета финансовых организаций составил 862 трлн тенге. 91% от этого объема проведено через платежные системы Национального Банка – Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Число транзакций в национальных платежных системах НБК составило 59,3 млн, общая сумма – 782,1 трлн тенге. Таким образом, средняя нагрузка на данные системы в операционные дни составляла 241,2 тысячи платежей в день. В среднем в минуту проводились платежи на сумму 4,8 млрд тенге.

В течение операционного дня наибольшее количество платежей обрабатывается в период с 12:00 до 13:00 часов.

Коэффициент работоспособности платежных систем Национального Банка за 2021 год составил 99,98%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования национальных платежных систем.