Узбекистан восстановил приостановленные из-за сбоя поставки электричества в Афганистан

Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, приостановленные 25 января из-за масштабного сбоя в энергосистеме Центральной Азии, восстановлены в полном объеме. Об этом во вторник сообщила корреспондент ТАСС пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана Эльмира Бекмуродова.

"Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан после ликвидации последствий аварии в настоящее время полностью восстановлены", - отметила Бекмуродова.

25 января около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии. В результате временно не работал аэропорт Ташкента, в столице и большинстве регионов Узбекистана отключалось отопление и водоснабжение.

К концу минувшей недели энергоснабжение по всей территории республики было восстановлено. В настоящее время выяснением причин аварии занимается специальная правительственная комиссия во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

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