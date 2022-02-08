Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил 100 млрд тенге

Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге. Об этом заявил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

"Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге", - сказал он.

По его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

Фото: vedomosti.ru