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08.02.2022

Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил 100 млрд тенге

Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил 100 млрд тенге

Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму более $232 млн.

Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге. Об этом заявил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

"Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге", - сказал он.

По его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

Фото: vedomosti.ru

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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