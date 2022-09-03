Убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

Банковский сектор в России за январь - июнь 2022 года на фоне кризиса и санкций впервые за семь лет понес убытки, которые составили 1,5 трлн рублей. При этом основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил в интервью РБК первый зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

До этого банковский сектор был убыточным только в некоторые месяцы кризисного 2015 года - за январь-апрель чистые потери составили 17 млрд рублей, но в последующие месяцы они были компенсированы, следует из данных ЦБ. По итогам полугодия финансовый результат сектора ни разу не был отрицательным за все время раскрытия детальной статистики, с 2012 года.

По словам Тулина, по итогам первой половины текущего года три четверти действующих банков оказались прибыльными, а четверть - убыточными. Если учесть, что на 1 июля в России работали 329 кредитных организаций, то отрицательный финансовый результат могли показать порядка 82 банков, уточняет РБК.

Первый зампред ЦБ отметил, что убыток в 1 трлн рублей принесли операции банков, связанные с иностранной валютой. "Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Когда происходило их прекращение, то в зависимости от валютного курса в моменте наши банки фиксировали результат, в основном убытки", - сказал он. Кроме того, к отрицательному убыткам банков, занимающихся международными операциями, также привела отрицательная переоценка по открытым валютным позициям. "У некоторых банков перекосило позицию (открытую балансовую позицию по валютному риску - прим. ТАСС) в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении", - сказал Тулин.

При этом ни у одного из потерпевших убытки банков по итогам первого полугодия 2022 года капитал не ушел в отрицательную зону. По словам первого зампреда ЦБ, в 2021 году банковский сектор в России показал рекордную чистую прибыль в 2,4 трлн рублей, а запас капитала банков, по оценкам ЦБ, на 1 января составлял 7 трлн рублей.

Отвечая на вопрос издания о том, как ЦБ оценивает финансовый результат сектора за первое полугодие, Тулин отметил, что в результате понесенных банками потерь была использована меньшая часть из сформированного запаса прочности. "Это не самая дорогая цена преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе санкциями", - добавил он.

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ