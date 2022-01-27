  1. Главная
  2. Новости
27.01.2022

Убытки оператора сети казино Sands China в Макао за год превысили $1 млрд

Убытки оператора сети казино Sands China в Макао за год превысили $1 млрд

Оператор американской сети казино в китайском Макао Sands China по итогам минувшего года зафиксировал убыток в размере свыше $1 млрд.

Оператор американской сети казино в китайском Макао Sands China по итогам минувшего года зафиксировал убыток в размере свыше $1 млрд. Об этом свидетельствует отчет компании, распространенный в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

"Чистый убыток составил $1,05 млрд по сравнению с $1,52 млрд в 2020 году", - отмечается в нем.

В то же время скорректированный показатель EBITDA вышел в плюс и составил $338 млн по сравнению со значением минус $431 млн годом ранее. "Наши результаты продолжают отражать влияние пандемии. Ограничения на поездки по-прежнему сказываются на посещаемости и наших финансовых результатах как в Макао, так и в Сингапуре", - говорится в заявлении.

Корпорации Sands принадлежат такие гигантские игорно-гостиничные комплексы в Макао, как The Venetian, The Parisian, The Londoner, The Plaza, Sands.

Бывшее португальское владение Макао (Аомэнь), находящееся с 1999 года под юрисдикцией КНР по формуле "одна страна - две системы", является крупнейшим в мире игорным центром. Его обороты выше, чем у американского Лас-Вегаса (штат Невада). Индустрия анклава обязана своим стремительным ростом гостям из материкового Китая, где азартные игры запрещены.

В 2021 году доходы игорной отрасли Макао возросли на 43,7%, до $10,8 млрд. Однако до пандемии, в 2019 году, этот показатель достигал $36,6 млрд.

Фото: Inside Asian Gaming

Поделиться
Китай
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости