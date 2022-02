Убытки оператора сети казино Sands China в Макао за год превысили $1 млрд

Оператор американской сети казино в китайском Макао Sands China по итогам минувшего года зафиксировал убыток в размере свыше $1 млрд. Об этом свидетельствует отчет компании, распространенный в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

"Чистый убыток составил $1,05 млрд по сравнению с $1,52 млрд в 2020 году", - отмечается в нем.

В то же время скорректированный показатель EBITDA вышел в плюс и составил $338 млн по сравнению со значением минус $431 млн годом ранее. "Наши результаты продолжают отражать влияние пандемии. Ограничения на поездки по-прежнему сказываются на посещаемости и наших финансовых результатах как в Макао, так и в Сингапуре", - говорится в заявлении.

Корпорации Sands принадлежат такие гигантские игорно-гостиничные комплексы в Макао, как The Venetian, The Parisian, The Londoner, The Plaza, Sands.

Бывшее португальское владение Макао (Аомэнь), находящееся с 1999 года под юрисдикцией КНР по формуле "одна страна - две системы", является крупнейшим в мире игорным центром. Его обороты выше, чем у американского Лас-Вегаса (штат Невада). Индустрия анклава обязана своим стремительным ростом гостям из материкового Китая, где азартные игры запрещены.

В 2021 году доходы игорной отрасли Макао возросли на 43,7%, до $10,8 млрд. Однако до пандемии, в 2019 году, этот показатель достигал $36,6 млрд.

Фото: Inside Asian Gaming