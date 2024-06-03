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03.06.2024

UBS завершил сделку по поглощению банка Credit Suisse

UBS завершил сделку по поглощению банка Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии завершил процесс поглощения Credit Suisse, сообщает пресс-релиз UBS

31 мая завершилось слияние двух крупнейших банков Швейцарии. Историческая сделка, длившаяся целый год, привела к росту акций UBS на 2% в день завершения сделки.

В результате слияния под контроль UBS перейдут более 370 финансовых организаций, ранее принадлежащих Credit Suisse. Полное объединение двух организаций может занять 3-4 года и будет включать интеграцию внутренних систем, миграцию клиентов и процесс списания и реструктуризации накопившихся долгов банка. Сообщается, что UBS сохранит основную деятельность Credit Suisse, кроме подразделения ценных бумаг и деривативов, приведших к финансовому краху.

Напомним, что ранее Credit Suisse не смог обслуживать свои накопившиеся долги. Триггером к краху стало резкое банкротство хедж-фонда Archegos Capital Билла Хванга, вызванное чрезмерным использованием заемных средств в нескольких торговых позициях и последующей их распродажей. От действий фонда пострадали кредиторы, финансировавшие его деятельность: Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, Nomura и Goldman Sachs.

Ранее UBS досрочно расторг договор о предоставлении бюджетных финансовых гарантий на покрытие возможных убытков в размере 9 миллиардов франков, а также договор со Швейцарским национальным банком (SNB) о предоставлении государственных ликвидных кредитов на сумму до 100 миллиардов швейцарских франков.

Генеральный директор UBS Серджио П. Эрмотти отметил, что слияние важно для упрощения перевода клиентов на платформы UBS и откроет новые этапы льгот по затратам, капиталу, финансированию и налогам во второй половине 2024 года.

• С 7 июня 2024 года Credit Suisse и UBS начнут работать как единая промежуточная холдинговая компания в США.

• Слияние швейцарских подразделений ожидается в третьем квартале 2024 года после получения оставшихся разрешений от регулирующих органов.

 

Источники:

Изображения/Фото: A logo above the UBS Group AG bank branch on the Paradeplatz in Zurich, Switzerland, on Saturday, March 16, 2024. The Swiss National Bank will announce interest rates on March 21. Photographer: Pascal Mora/Bloomberg , Bloomberg (https://www.bnnbloomberg.ca/ubs-makes-karofsky-khan-wealth-co-heads-in-management-shakeup-1.2078958)

KursivMedia-https://kz.kursiv.media/2024-05-31/kmlz-shvejczarskij-ubs-zavershil-pogloshhenie-credit-suisse/

 

SwissInfo-https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-ubs-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/4872816

Reuters-https://www.reuters.com/markets/deals/ubs-completes-merger-ubs-credit-suisse-parent-companies-2024-05-31/

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