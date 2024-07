UBS завершил сделку по поглощению банка Credit Suisse

31 мая завершилось слияние двух крупнейших банков Швейцарии. Историческая сделка, длившаяся целый год, привела к росту акций UBS на 2% в день завершения сделки.

В результате слияния под контроль UBS перейдут более 370 финансовых организаций, ранее принадлежащих Credit Suisse. Полное объединение двух организаций может занять 3-4 года и будет включать интеграцию внутренних систем, миграцию клиентов и процесс списания и реструктуризации накопившихся долгов банка. Сообщается, что UBS сохранит основную деятельность Credit Suisse, кроме подразделения ценных бумаг и деривативов, приведших к финансовому краху.

Напомним, что ранее Credit Suisse не смог обслуживать свои накопившиеся долги. Триггером к краху стало резкое банкротство хедж-фонда Archegos Capital Билла Хванга, вызванное чрезмерным использованием заемных средств в нескольких торговых позициях и последующей их распродажей. От действий фонда пострадали кредиторы, финансировавшие его деятельность: Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, Nomura и Goldman Sachs.

Ранее UBS досрочно расторг договор о предоставлении бюджетных финансовых гарантий на покрытие возможных убытков в размере 9 миллиардов франков, а также договор со Швейцарским национальным банком (SNB) о предоставлении государственных ликвидных кредитов на сумму до 100 миллиардов швейцарских франков.

Генеральный директор UBS Серджио П. Эрмотти отметил, что слияние важно для упрощения перевода клиентов на платформы UBS и откроет новые этапы льгот по затратам, капиталу, финансированию и налогам во второй половине 2024 года.

• С 7 июня 2024 года Credit Suisse и UBS начнут работать как единая промежуточная холдинговая компания в США.

• Слияние швейцарских подразделений ожидается в третьем квартале 2024 года после получения оставшихся разрешений от регулирующих органов.

