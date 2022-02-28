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28.02.2022

Цены на нефть резко выросли на фоне санкций Запада против России

Цены на нефть резко выросли на фоне санкций Запада против России

Цены на нефть резко растут утром в понедельник на новостях о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составила $103,15 за баррель, что на $5,22 (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,15 (1,2%), до $97,93 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $97,03 за баррель, что на $5,44 (5,94%) выше итогового значения сессии в пятницу. WTI подешевела на $1,22 (1,3%), до $91,59 за баррель в ходе предыдущих торгов.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

По мнению экспертов, хотя новые санкции не затрагивают энергетический сектор напрямую, они окажут значительный негативный эффект на него. "Различные санкции в банковском секторе усложняют продажу энергоресурсов из России. Большинство банков навряд ли будет предоставлять базовые финансовые услуги, чтобы избежать рисков подпадания под эти санкции", - отметил эксперт Again Capital Джон Килдафф.

При этом рынок также опасается, что президент РФ Владимир Путин может в ответ на санкции принять решение ограничить поставки энергоресурсов, превратив их таким образом в рычаг давления.

Между тем некоторые западные нефтяные компании рассматривают возможность сокращения своего присутствия или полного ухода с российского рынка энергоресурсов. Британская BP сообщила в воскресенье, что продаст 19,75% акций "Роснефти" и выйдет из других российских СП с компанией.

"Мы полагаем, что некоторые западные компании могут решить, что продолжать вести бизнес с Россией не стоит риска с учетом неопределенности в масштабе применения санкций", - отмечается в аналитической записке RBC.

Рынок также ждет заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором будет принято решение относительно апрельского уровня добычи нефти в странах, входящих в неформальную организацию. Страны ОПЕК+ с лета прошлого года ежемесячно наращивают нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне постепенного выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Фото: ria.ru

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