Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 13,75%

Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 п.п., до 13,75% годовых на фоне "волатильности на внешнем рынке и ухудшения прогнозов роста мировой экономики, а также устойчивого инфляционного давления". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет пришел к выводу, что данное решение отражает неуверенность относительно имеющихся сценариев и сбалансированности рисков инфляции, менее устойчивых к изменениям, чем обычно. Без ущерба для основной цели по обеспечению стабильности цен данное решение также влечет за собой смягчение колебаний уровня экономической деятельности и улучшения в плане занятости",- говорится в публикации на сайте регулятора.

При этом в Центробанке отметили положительную динамику показателей национальной экономики во втором квартале, в частности превзошедший ожидания экономистов темп восстановления рынка труда.

С августа 2020 года ставка Selic ЦБ Бразилии находилась на минимальном за всю историю уровне - 2%, после чего в марте 2021 года ее подняли впервые за шесть лет. Нынешнее повышение стало уже 12-м подряд, теперь ставка находится на самой высокой отметке с ноября 2016 года. Эксперты регулятора прогнозируют инфляцию на уровне 6,8% в 2022 году, что на 2 п.п. ниже, чем ожидалось на предыдущем заседании в середине июня, в 2023 году - в 4,6%, в 2024 - в 2,7%.

Фото: cryptomic.ru