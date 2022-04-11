Цена газа в США достигла рекордного уровня за 13 лет

Цена газа в США достигла рекордного значения за 13 лет на торгах в четверг и продолжила подниматься в ходе сессии в пятницу на фоне сокращения предложения на рынке и беспокойства инвесторов по поводу поставок энергоресурсов.

Фьючерс на поставку природного газа на май на Нью-йоркской товарной бирже к 17:20 по Москве прибавил в цене 0,2% и составил $6,386 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). По итогам торгов днем ранее котировки выросли до $6,359, что стало рекордным значением со 2 декабря 2008 года по данным Dow Jones Market Data.

С начала текущего года газ в США подорожал почти на 80%.

Цены на природный газ в Штатах "чувствительны к любым негативным факторам, вызывающим беспокойство о поставках в краткосрочной перспективе, среди которых можно назвать эмбарго на поставки российских энергоресурсов и аномально холодную погоду", - заявил эксперт Tortoise Роб Таммел.

Между тем запасы газа в США примерно на 17% меньше среднего уровня за последние 5 лет. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 1 апреля, они составили 1,382 трлн кубометров. Уровень запасов в Европе на 20% меньше среднего значения за 5 лет, добавляет Таммел.

Альтернативой газу может стать, как ни парадоксально, уголь. Уголь зачастую "вытесняет" природный газ, когда последний становится непомерно дорогим, отметил Таммел в комментарии для MarketWatch. При этом цены на уголь в США, согласно данным EIA, также находятся на максимумах с 2008 года. А мировые запасы этого энергоресурса немногочисленны в то время, как добыча неуклонно сокращается на фоне проводимой политики по достижению целей нулевых вредных выбросов.

В то же время Европа приняла решение ввести эмбарго на поставки угля из России, что добавляет обеспокоенности инвесторам. Запрет импорта российского угля приведет к еще большему сокращению мировых запасов и подъему цен, добавил эксперт.

Таммел прогнозирует, что спрос на американский газ, в особенности на СПГ, в Европе и Азии будет расти и даже приведет к конкуренции между двумя этими регионами. Однако это также станет драйвером для повышения спроса в самих Штатах, подчеркивает аналитик. Он полагает, что в краткосрочной перспективе, цена газа будет находиться в диапазоне $5-6 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), однако впоследствии может упасть до $3-4.

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