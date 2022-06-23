ЦБ Норвегии повысил ключевую процентную ставку до 1.25%

Подъем ставки стал максимальным с 2002 года. Эксперты в среднем ожидали ее повышения на 25 б.п., свидетельствуют данные Trading Economics.

В заявлении, распространенного норвежским ЦБ по итогам заседания, отмечается, что с большой вероятностью в августе ставка будет увеличена до 1,5%.

Прогноз ЦБ предполагает, что к лету 2023 года ставка составит около 3%.

"Это выше значения, которое, по нашему мнению, соответствует "нейтральному" уровню ставки", - отмечается в заявлении. Предыдущий прогноз центробанка предполагал, что ставка составит 2,5% к концу 2023 года.

Инфляция в Норвегии ускорилась до уровней, превышающих целевой показатель ЦБ. Продолжающийся рост зарплат и стоимости импорта позволяют предположить, что темпы инфляции в стране будут выше целевого значения в течение некоторого времени, отмечают в ЦБ.

Дальнейшие решения по ставке центробанк Норвегии будет принимать с учетом ситуации в экономике страны. Темпы ужесточения политики могут увеличиться, если инфляция ускорится и будет ослаблять нацвалюту, или снизиться, если ценовое давление ослабнет быстрее, чем ожидается, говорится в заявлении ЦБ.

Курс норвежской кроны относительно евро вырос сразу после публикации решения центробанка по ставке, поднявшись до 10,4442 кроны/1 евро, однако через некоторое время вернулся к уровню закрытия предыдущей сессии 10,4745 кроны/1 евро.

Неделю назад швейцарский ЦБ поднял базовую ставку впервые за 15 лет - на 50 б.п. - до минус 0,25%.

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