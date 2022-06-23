  1. Главная
  2. Новости
23.06.2022

ЦБ Норвегии повысил ключевую процентную ставку до 1.25%

ЦБ Норвегии повысил ключевую процентную ставку до 1.25%

Норвежский центробанк сегодня повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 1,25% с 0,75% годовых, сообщает Investing.com

Подъем ставки стал максимальным с 2002 года. Эксперты в среднем ожидали ее повышения на 25 б.п., свидетельствуют данные Trading Economics.

В заявлении, распространенного норвежским ЦБ по итогам заседания, отмечается, что с большой вероятностью в августе ставка будет увеличена до 1,5%.

Прогноз ЦБ предполагает, что к лету 2023 года ставка составит около 3%.

"Это выше значения, которое, по нашему мнению, соответствует "нейтральному" уровню ставки", - отмечается в заявлении. Предыдущий прогноз центробанка предполагал, что ставка составит 2,5% к концу 2023 года.

Инфляция в Норвегии ускорилась до уровней, превышающих целевой показатель ЦБ. Продолжающийся рост зарплат и стоимости импорта позволяют предположить, что темпы инфляции в стране будут выше целевого значения в течение некоторого времени, отмечают в ЦБ.

Дальнейшие решения по ставке центробанк Норвегии будет принимать с учетом ситуации в экономике страны. Темпы ужесточения политики могут увеличиться, если инфляция ускорится и будет ослаблять нацвалюту, или снизиться, если ценовое давление ослабнет быстрее, чем ожидается, говорится в заявлении ЦБ.

Курс норвежской кроны относительно евро вырос сразу после публикации решения центробанка по ставке, поднявшись до 10,4442 кроны/1 евро, однако через некоторое время вернулся к уровню закрытия предыдущей сессии 10,4745 кроны/1 евро.

Неделю назад швейцарский ЦБ поднял базовую ставку впервые за 15 лет - на 50 б.п. - до минус 0,25%.

Фото: bits.media

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости