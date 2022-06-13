  1. Главная
  2. Новости
13.06.2022

TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

Согласно заявлению министерства энергетики эмирата, "проект расширения месторождения увеличит мощность страны по производству сжиженного газа до 126 млн тонн в год".

Катар объявил в воскресенье, что выбрал французскую компанию TotalEnergies в качестве первого иностранного партнера для разработки крупнейшего в мире месторождения природного газа, сообщила газета Le Figaro.

"Я рад объявить выбор TotalEnergies как первого партнера в проекте North Field East (NFE)", - приводит издание слова катарского министра энергетики Саада бен Шарида аль-Кааби с пресс-конференции в Дохе.

Французская нефтегазовая компания, отмечается в публикации со ссылкой на главу TotalEnergies Патрика Пуйане, получит долю в 6,25% в этом проекте в рамках совместного предприятия с QatarEnergy.

По словам аль-Кааби, в ближайшем будущем также ожидается объявление соглашений с Exxon Mobil, Shell и ConocoPhillips.

Участие иностранных нефтегазовых гигантов в катарском проекте, который оценивается в более чем $28 млрд, должно составить около 25%. Как предполагается, работа по проекту увеличит производство катарского газа к 2027 году больше чем на 60%.

Фото: energyintel.com

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости