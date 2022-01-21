Токаев заявил о намерении вернуть выведенный капитал в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будет вестись работа по возврату выведенного капитала, будут введены барьеры для оттока финансов в офшоры.

"Работа будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну и стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса в стране в пятницу.

"Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении", - добавил глава государства.

Президент Казахстана также призвал крупный бизнес вкладывать средства в экономику страны и отказаться от принципа "зарабатываем здесь, тратим там".

"В современных условиях, когда борьба за инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать средства в нашу страну", - сказала Токаев.

Он отметил, что в этом состоит социальная и политическая ответственность бизнеса перед Казахстаном. "Принцип "зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование", - сказал Токаев.

Как отметил Токаев, в Казахстане от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, доходы населения стагнируют, все это может привести к политическому расколу общества.

"В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства", - сказал президент.

"Это может привести к экономическому, социальному, а затем и политическому расколу общества и первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может", - подчеркнул глава государства.

Фото: ria.ru