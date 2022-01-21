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21.01.2022

Токаев заявил, что доходы половины населения Казахстана не превышают $115 в месяц

Токаев заявил, что доходы половины населения Казахстана не превышают $115 в месяц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины граждан страны не превышают 50 тыс. тенге (порядка $115) в месяц.

"Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1 300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - приводит слова Токаева его телерадиокомплекс по итогам выступления главы государства в пятницу на встрече с крупными предпринимателями страны.

Он также отметил, что намерен переформатировать образование в Казахстане. "Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы", - пояснил президент Казахстана.

Фото: ria.ru

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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