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14.06.2022

Токаев принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева

Токаев принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева

По словам Болата Жамишева на сегодняшний день фондом реализуются десять благотворительных программ и проектов.

Президент был проинформирован о проделанной работе фонда по оказанию благотворительной помощи гражданам, а также реализуемых подходах к организации благотворительной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Президента. 

Как рассказал Болат Жамишев, на сегодняшний день фондом реализуются десять благотворительных программ и проектов. В частности, восемь направлены на оказание медицинской помощи, один проект ориентирован на улучшение социальных условий в сфере спорта для детей из сельских местностей, и одна программа предусматривает выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения. 

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость более активной вовлеченности общества и общественных институтов в процесс определения целевых направлений фонда.

Болат Жамишев также сообщил, что фонд приступил к разработке новой дополненной Концепции и Проспекта благотворительных программ и проектов. К этой работе будет привлечен широкий круг представителей некоммерческого сектора, депутаты маслихатов, представители бизнеса, являющиеся благотворителями фонда, эксперты.

По словам председателя фонда, вся актуальная информация о проводимой работе будет регулярно доводиться до общественности. Итогом этой работы станет Конференция национальной благотворительности, которую планируется провести в сентябре текущего года.

Фото: пресс-служба Президента Казахстана

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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