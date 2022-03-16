Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления

Казахстан должен перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в послании к народу страны, передает NUR.KZ.

Он заявил, что предлагает программу комплексной модернизации политической системы страны. «Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал Токаев.

По его словам, сегодня в Казахстане «все замыкается на президенте», и от этого нужно отходить.

Кроме того, Токаев предложил законодательно оформить:

Обязанность президента прекратить членство в партии на период полномочий;

Запрет ближайшим родственникам главы государства занимать должности политических госслужащих и руководить компаниями с госучастием;

Запрет для акимов (глав регионов) и их заместителей занимать должности в филиалах партий;

Сокращение президентской квоты в сенате с 15 до 10 депутатов;

Снижение числа подписей, необходимых для регистрации партии, с 20 тыс. до 5 тыс;

Установить правила проведения предвыборной агитации в соцсетях. Сейчас она не регламентирована, но по факту так или иначе проводится, отметил Токаев.

Токаев отметил, что политическая трансформация нацелена на формирование «честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни».

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Позднее требования протестующих стали политическими, начались беспорядки. Был захвачен аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. Токаев заявил, что произошедшее в стране было терактом и хорошо организованной агрессией, большинство нападавших были боевиками из-за рубежа. ОДКБ по просьбе Токаева ввела в страну миротворцев, они пробыли там до нормализации ситуации.

Фото: akorda.kz