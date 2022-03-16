Токаев поручил создать три новых области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в послании народу страны поручил создать три новых области — Абайскую, Улытаускую и Жетысускую. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает официальный сайт Акорды.

В Семипалатинском регионе Токаев поручил создать Абайскую область с административным центров в городе Семей (бывший Семитпалатинск). По сути, это бывшая Семипалатинская область, вошедшая в 1997 году по указу Назарбаева в состав Восточно-Казахстанской области.

В том же году была упразднена и Жезказганская область, вошедшая в состав Карагандинской области. Теперь на ее территории президент Казахстана получил создать Улытаускую область с административным центром в Жезказгане.

«Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области — это важное решение не только с экономической, но и духовной точки зрения», — отметил Токаев.

Кроме того, большое количество проблем, по словам главы Казахстана, связано с Алматинской агломерацией, сконцентрированной вокруг крупнейшего города республики.

«С учетом этих обстоятельств предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, а центром Жетысуской области — Талдыкорган», — пояснил он.

Ранее создаваемая ныне Жетысуская область также была самостоятельной и называлась Талдыкорганской. В том же 1997 году по указу Назарбаева она была упразднена и вошла в состав Алма-Атинской области.

Кроме того, в 1997 году, в соответствии с назарбаевским указом, была оптимизирована и Торгайская область с административным центром в городе Аркалык. Она вошла в состав Костанайской области. А также Кокшетауская область, вошедшая в состав Акмолинской области.

Вместе с этим президент Казахстана предложил переименовать город Капшагай, который должен стать административным центром Алматинской области, в Конаев.

В настоящее время в республике 17 регионов, включая три города республиканского значения.

Фото: akorda.kz