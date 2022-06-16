Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая - консультативно-совещательного органа при главе государства. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В соответствии с подпунктом 20 статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю создать Национальный курултай при президенте Республики Казахстан", - говорится в указе.

В положении о Национальном курултае отмечено, что основной целью его деятельности станет выработка идей по дальнейшему развитию общественной консолидации. "Основными задачами Национального курултая являются: выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей, обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов, осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан", - указано в документе.

Председателем Национального курултая является президент Казахстана. Его состав формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения и столицы.

Заседания Национального курултая проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Государственные органы, а также общественные объединения, получившие рекомендации и предложения Национального курултая, рассматривают их и уведомляют о принятых мерах.

16 марта в послании народу Казахстана Токаев предложил создать Национальный курултай вместо успешно выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия. По его словам, новый институт продолжит работу Нацсовета на общенациональном уровне. Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, усилить взаимодействие между властью и народом.

Фото: Kazakhstan Today/Akorda