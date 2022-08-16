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16.08.2022

Токаев освободил Бахыта Султанова от должности заместителя премьера - министра торговли и интеграции

Токаев освободил Бахыта Султанова от должности заместителя премьера - министра торговли и интеграции

Исполняющим обязанности заместителя премьера назначен Серик Жумангарин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в понедельник Бахыта Султанова от должности заместителя премьера - министра торговли и интеграции. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В этот же день Токаев освободил Серика Жумангарина от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции и назначил его исполняющим обязанности заместителя премьера - министра торговли и интеграции.

Причины данного кадрового решения не указаны. В середине июля президент Казахстана заявил, что в республике наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства и не решена проблема с зависимостью от импорта сахара, в связи с чем глава государства объявил выговоры Султанову, а также министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. 

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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