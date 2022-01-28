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28.01.2022

Токаев избран лидером казахстанской партии власти "Нур Отан"

Токаев избран лидером казахстанской партии власти "Нур Отан"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии власти "Нур Отан", сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

"Решением внеочередного XXI Съезда партии президент республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан"", - сообщила в твиттере пресс-служба президента.

Однако Токаев пообещал к концу года вернуться к вопросу о целесообразности председательства главы государства в партии власти.

"Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в "Нур Отане"", - пояснил он.

"Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ", - добавил глава Казахстана.

Nur Otan ("Нур Отан", в переводе "Свет отечества") - крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее был ее лидером. Он принял решение сложить полномочия главы партии 23 ноября 2021 года.

Назарбаев руководил Казахстаном около 30 лет. В марте 2019 года он получил по Конституции статус первого президента Казахстана - "Елбасы" (лидера нации) и ушел с поста главы государства. При этом Назарбаев сохранил посты председателя Совета безопасности Казахстана и лидера партии "Нур Отан".

Фото: rbc.ru

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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