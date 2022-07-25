Токаев и наследный принц Саудовской Аравии обсудили инвестиционное сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Джидду обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба президента республики.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана отметил, что сейчас казахстанско-саудовские отношения находятся на высоком уровне, при этом страны намерены придать новый импульс сотрудничеству.

Наследный принц Саудовской Аравии назвал хорошим уровень отношений между двумя странами, отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. "Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится деловому совету, объединяющему бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии. Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании королевства. По его словам, в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии", - пояснили в пресс-службе.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о заинтересованности саудовских компаний в том, чтобы инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

"Лидер Казахстана пригласил наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом. Мухаммед бен Сальман сообщил о том, что с радостью принимает приглашение и готов посетить Казахстан с целью обсудить конкретные результаты реализации достигнутых договоренностей", - информировали в пресс-службе.

Фото: akorda.kz