  1. Главная
  2. Новости
В прошлый четверг, в 6:48

Tesla увеличила квартальную выручку до рекордных $18,8 млрд

Tesla увеличила квартальную выручку до рекордных $18,8 млрд

Чистая прибыль составила $3,32 млрд.

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордной выручке в первом квартале 2022 года, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и вынужденную приостановку работы завода в Шанхае из-за локдауна.

В январе-марте выручка компании выросла на 81% в годовом исчислении и составила $18,76 млрд, передает Interfax.

Чистая прибыль составила $3,32 млрд, или $2,86 на акцию, по сравнению с $438 млн, или $0,39 на акцию, годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку Tesla на уровне $17,7 млрд, чистую прибыль - $2,2 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $3,22 на акцию с $0,93 на акцию при консенсус-прогнозе рынка в $2,26 на акцию.

Компания увеличила производство автомобилей в прошлом квартале на 69%, до 305,407 тыс. машин, поставки покупателям выросли на 68%, до рекордных 310,048 тыс. единиц.

В пресс-релизе Tesla отмечается, что проблемы в цепочках поставок сохраняются, и по-прежнему наблюдается дефицит полупроводниковых компонентов. Кроме того, недавняя вспышка COVID-19 в Китае вынудила компанию приостановить работу завода в Шанхае, и пока производство возобновлено лишь в ограниченном объеме.

Также Tesla отметила резкий рост цен на сырьевые товары за последнее время, из-за которого ей пришлось скорректировать цены на продукцию.

Предприятия автопроизводителя работают не в полную силу уже несколько кварталов подряд из-за проблем в цепочках поставок, и такая ситуация, вероятно, сохранится до конца 2022 года, говорится в пресс-релизе. "При этом у нас достаточно ликвидности, чтобы финансировать планы разработки продукции, долгосрочное расширение мощностей и другие расходы", - отмечают в компании.

Акции Tesla подорожали на 5,6% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,5%.

Фото: autonews.ru

Поделиться
Самые богатые компанииМировые новостиTesla
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости