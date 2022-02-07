Tesla может запустить свой магазин приложений

Источник пишет, что Tesla усердно работает над магазином приложений, который мог бы конкурировать с App Store и Google play и Android. Этот магазин приложений позволит владельцам электромобилей Tesla загружать и устанавливать приложения, пишет IXBT.

Слухи о магазине приложений Tesla появились еще в декабре. Этот слух спровоцировал выпуск последней версии автомобильного интерфейса для автомобилей Tesla. Производитель электромобилей добавил настраиваемую панель значков в нижней части сенсорного экрана. В прошлом году ресурс CleanTechnica предположил, что Tesla в конечном итоге запустит магазин приложений, чтобы владельцы автомобилей Tesla были заняты, пока их автомобили ездят в режиме автопилота.

Предполагалось, что Илон Маск представит магазин приложения в январе в ходе публикации финансового отчета, однако этого не произошло. Инвестор Сойер Мерритт снова поднял эту, опубликовав видеоролик, в котором покойный генеральный директор Apple Стив Джобс анонсирует App Store.

«Ходят слухи, что скоро появится нечто похожее для чего-то с четырьмя колесами, а название начинается с буквы T», — написал Сойер Мерритт у себя в Twitter.

Фото: zephyrnet.com