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11.08.2023

Теневой рынок чипов в Китае растет как никогда

Теневой рынок чипов в Китае растет как никогда

Из-за санкций США Китай официально ограничен в импорте американских технологий, включая чипы на базе искусственного интеллекта.

Тем не менее, существуют районы электроники в Китае, где возможно приобрести такие чипы. Несмотря на ограничения, поставщики в стране, желая избегать внимания властей, предлагают чипы Nvidia A100 по цене 20 000 долларов за штуку, вдвое превышающей обычную стоимость.

В сентябре администрация президента Джо Байдена поручила компании Nvidia прекратить экспорт своих передовых чипов A100 и H100 в Китай и Гонконг. Это связано с попыткой ограничить развитие китайского искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Параллельно с ростом интереса к высокопроизводительным чипам, особенно микропроцессорам Nvidia, на фоне успешности ChatGPT, наблюдается увеличение спроса на них.

Несмотря на сложности, некоторые лица, как Иван Лау из лаборатории Pantheon, ведут переговоры с поставщиками для приобретения небольших партий чипов A100, предупреждая о возможных отсутствии гарантий. Агентство Reuters общалось с 10 поставщиками в Гонконге и материковом Китае, которые готовы закупить небольшие партии чипов A100. Это подчёркивает высокий спрос в стране и относительную лёгкость обхода санкций для мелких партий товара.

Информация об общем объёме поставок чипов Nvidia A100 и H100 в Китай не предоставлена агентством Reuters. Поставщики рассказали, что среди покупателей чаще встречаются разработчики приложений, стартапы, исследователи и геймеры. Некоторые продавцы также отметили интерес местных властей Китая. В своём заявлении Nvidia сообщила Reuters, что не разрешает экспорт A100 и H100 в Китай.

Фото: Shutterstock

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