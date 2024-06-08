Telegram Stars: Новая цифровая валюта для покупок в приложении





Новая цифровая валюта Telegram Stars предоставляет пользователям удобный способ совершения покупок внутри приложения. Это включает в себя покупку различных цифровых товаров и услуг, предлагаемых через ботов и мини-приложения. Введение "Звезд" предоставляет уникальную возможность упростить процесс покупки и сделать его более интегрированным в экосистему Telegram.

Пользователи могут приобретать Звезды" через основные магазины приложений, такие как Google Play и Apple App Store, или через специального бота PremiumBot. Разработчики и создатели контента, зарабатывающие "Звезды", могут конвертировать их в Toncoin на платформе Fragment. Это обеспечивает гибкость и удобство, так как Toncoin можно обменивать на другие криптовалюты или фиатные деньги.

Telegram уделяет особое внимание безопасности и соответствию требованиям основных магазинов приложений. Все транзакции соответствуют строгим правилам Apple и Google, что обеспечивает надежность и безопасность для пользователей. Это важный аспект внедрения "Звезд", так как он гарантирует, что все покупки будут защищены от мошенничества и других рисков.

Запуск "Звезд" оказал положительное влияние на рыночную стоимость Toncoin. После объявления о внедрении новой валюты цена Toncoin значительно выросла, что свидетельствует о доверии инвесторов к этой интеграции. Это подчеркивает потенциал блокчейн-технологий и криптовалют в мейнстримных приложениях.

Также, введение Звезд" представляет собой важный этап в эволюции цифровых валют в социальных медиа. Ожидается, что по мере увеличения числа пользователей и разработчиков, использующих эту валюту, будет происходить дальнейшее развитие и расширение цифровой экономики. Telegram, стремясь улучшить пользовательский опыт, укрепляет свою позицию как лидера в области цифровых инноваций.

Telegram Stars - это значительный шаг вперед в интеграции цифровых валют в мессенджеры. Использование Toncoin обеспечивает безопасность и эффективность покупок в приложении, что делает Telegram еще более привлекательным для пользователей. Это также открывает новые возможности для разработчиков и создателей контента, предоставляя им гибкий инструмент для монетизации своих усилий.

Источник:

Фото/Изображения - Open AI GPT

Crypto news flash - https://www.crypto-news-flash.com/ru/telegram-launches-in-app-currency-stars-for-digital-purchases-with-toncoin-engaging-400-million-users-ton-price-to-rally/