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11.04.2022

Сумма потерь Украины в войне с Россией составила 1 триллион долларов

Сумма потерь Украины в войне с Россией составила 1 триллион долларов

Цифру в интервью агентству BBC News озвучил премьер-министр Денис Шмигаль.

Речь идет о прямом ущербе от разбомбленных народно-хозяйственных объектов, производственных мощностей и инфраструктуры страны. По словам премьера, опирающегося на данные Киевской школы экономики, потери на первую декаду марта составили свыше $560 млрд. Экономические потери от боевых действий за одну только прошлую неделю составили $5 млрд.

По данным минэкономики, с начала войны в Украине было повреждено, разрушено или захвачено противником по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медучреждений, 129 заводов и фабрик. Сообщается, что Украина потеряла контроль над крайне важными энергетическими объектами, в том числе, над АЭС.

Так, в Энергодаре российскими войсками была захвачена Запорожская АЭС. Луганская ТЭЦ и Каховская ГЭС также оккупированы. Уничтожена авиабомбами Ахтырская ТЭЦ, обеспечивающая жителей Ахтырки теплом и электричеством. Обстреляна и частично выведена из строя Черниговская ТЭЦ.
Все потери Украины должны быть полностью компенсированы за счет арестованных на Западе российских активов и федеральных резервов,- заявил премьер-министр.

Фото: 24tv.ua

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