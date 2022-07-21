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21.07.2022

Сумма поддержки казахстанских банков с 2017 года составила 701 млрд тенге

Сумма поддержки казахстанских банков с 2017 года составила 701 млрд тенге

В 2020 году по итогам оценки качества активов (AQR) выявили дополнительный убыток по займам БВУ в размере 131 млрд тенге.

После запуска программы по повышению финансовой устойчивости банков в 2017 году БВУ получили помощь от государства в размере 701 млрд тенге. Об этом стало известно из ответа премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский запрос, сообщает Informburo.kz

Государство помогло пяти крупнейшим банкам страны: АО "Евразийский Банк", АО "АТФ Банк", АО "Цеснабанк", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Bank RBK", чей общий совокупный убыток на момент вхождения в программу составил 1,2 трлн тенге. Чтобы покрыть эти убытки, выделили 654 млрд тенге. Используя эти средства, Казахстанский фонд устойчивости приобретал субординированные облигации проблемных институтов по ставке вознаграждения 4%. Поддержку предоставляли на возвратной основе. 

"За период с 2017 по 2019 годы банки сформировали дополнительные провизии на сумму 767 млрд тенге, списали займы на 959 млрд тенге и выдали новые займы на сумму 2,9 трлн тенге. В 2018–2019 годах АО "Цеснабанк" и АО "Bank RBK" досрочно вышли из программы, исполнив свои обязательства", – говорится в ответе. 

В 2020 году после оценки качества активов у АО "АТФБанк", АО "Евразийский Банк", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Нурбанк" обнаружили убытки в размере 131 млрд тенге. При этом у банков АО "АТФБанк", АО "Евразийский Банк", АО "Банк ЦентрКредит" остаток прежних убытков составлял 78 млрд тенге. С учётом оценки качества активов совокупный убыток вырос до 209 млрд тенге. Новым участником программы стал АО "Нурбанк", получившее поддержку в размере 47 млрд тенге также под 4%.

"Всего за период реализации программы БВУ сформировали дополнительные провизии на сумму 977 млрд тенге, списали проблемные займы в размере 1,4 трлн тенге и выдали новые займы на 5,5 трлн тенге. Таким образом, принятые меры по оздоровлению крупных банков обеспечили их финансовую устойчивость и увеличили объём кредитования экономики", – отметил глава правительства. 

Фото: rbc.ru

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