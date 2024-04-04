Стоимость золота вновь обновила рекорд

Золото продолжает обновлять исторические максимумы. В четверг утром цена драгоценного металла достигла $2318 за тройскую унцию.
Причины роста:
- Ожидания снижения ставки ФРС: 62% аналитиков прогнозируют снижение ставки в июне, что традиционно выгодно для золота.
- Слабая макростатистика США: Экономические показатели США не радуют, что сдерживает доллар и укрепляет позиции золота.
- Геополитическая напряженность: Ситуация на Ближнем Востоке увеличивает спрос на золото как на "тихую гавань".
Риски:
- Аналитики предупреждают о возможном "риске падения" при дальнейшем росте цены.