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04.04.2024

Стоимость золота вновь обновила рекорд

Стоимость золота вновь обновила рекорд

Золото продолжает обновлять исторические максимумы. В четверг утром цена драгоценного металла достигла $2318 за тройскую унцию.

Золото продолжает обновлять исторические максимумы. В четверг утром цена драгоценного металла достигла $2318 за тройскую унцию.

Причины роста:

  • Ожидания снижения ставки ФРС: 62% аналитиков прогнозируют снижение ставки в июне, что традиционно выгодно для золота.
  • Слабая макростатистика США: Экономические показатели США не радуют, что сдерживает доллар и укрепляет позиции золота.
  • Геополитическая напряженность: Ситуация на Ближнем Востоке увеличивает спрос на золото как на "тихую гавань".

Риски:

  • Аналитики предупреждают о возможном "риске падения" при дальнейшем росте цены.
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Золото
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