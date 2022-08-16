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16.08.2022

Стартап Билла Гейтса в области ядерной энергетики привлек $750 млн

Стартап Билла Гейтса в области ядерной энергетики привлек $750 млн

Американский стартап в области ядерной энергетики, TerraPower привлек более $750 млн на развитие разработок малогабаритных ядерных реакторов.

Американский стартап в области ядерной энергетики, TerraPower, одним из основателей которого является Билл Гейтс, привлек более $750 млн на развитие разработок малогабаритных ядерных реакторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Участие в раунде финансирования приняла SK Group, инвестировав $250 млн в TerraPower.

Bloomberg пишет, что компания будет использовать привлеченные средства для продолжения разработки передовых ядерных технологий, а также для работы по использованию ядерных изотопов для разработки новых лекарств от рака.

Фото: The Verge

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