  1. Главная
  2. Новости
07.04.2022

США запретили инвестиции в российскую экономику

США запретили инвестиции в российскую экономику

США ввели новые санкции против России, они подразумевают полный запрет на инвестиции в российскую экономику.

США ввели новые санкции против России, они подразумевают полный запрет на инвестиции в российскую экономику. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Также из документа следует, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.

Акции «Сбера» после новости упали на 4,5% по состоянию на 17:40 МСК.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что вводятся санкции против Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева а также ряда членов Совета безопасности России.

Санкции в отношении финансовых организаций предполагают заморозку активов, имеющих отношение к финансовой системе США, а также запрет гражданам США вести с ними дела.

В Сбербанке отреагировали на введение санкций и заявили, что они существенно не повлияют на его работу.

Фото: dw.com

Поделиться
СШАМировые новостиРоссия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости