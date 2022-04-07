США запретили инвестиции в российскую экономику

США ввели новые санкции против России, они подразумевают полный запрет на инвестиции в российскую экономику. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Также из документа следует, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.

Акции «Сбера» после новости упали на 4,5% по состоянию на 17:40 МСК.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что вводятся санкции против Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева а также ряда членов Совета безопасности России.

Санкции в отношении финансовых организаций предполагают заморозку активов, имеющих отношение к финансовой системе США, а также запрет гражданам США вести с ними дела.

В Сбербанке отреагировали на введение санкций и заявили, что они существенно не повлияют на его работу.

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