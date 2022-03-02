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02.03.2022

США закрыло воздушное пространство для самолетов из РФ

США закрыло воздушное пространство для самолетов из РФ

Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолетов из РФ.

Президент Джо Байден объявил, что США закрывают для России воздушное пространство из-за российской военной операции на Украине.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - сказал Байден в обращении к Конгрессу, которое транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

Ранее полеты российских самолетов были запрещены в воздушном пространстве стран Евросоюза и Канады. Россия приняла зеркальные ответные меры.

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