США закрыло воздушное пространство для самолетов из РФ

Президент Джо Байден объявил, что США закрывают для России воздушное пространство из-за российской военной операции на Украине.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - сказал Байден в обращении к Конгрессу, которое транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

Ранее полеты российских самолетов были запрещены в воздушном пространстве стран Евросоюза и Канады. Россия приняла зеркальные ответные меры.