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11.03.2022

США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине

США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине

США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине через всемирную продовольственную программу ООН, сообщила вице-президент США Камала Харрис.

"Сегодня мы также объявляем,... что мы предоставим еще $50 млрд - через Всемирную продовольственную программу ООН для оказания гуманитарной помощи", - сообщила Харрис на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг.

Вице-президент подчеркнула, что США "поддерживают народ Украины".

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов выделение $13,6 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Эта статья расходов включена в законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2022 текущего года объемом в $1,5 трлн, он принят во избежание приостановки работы правительственных ведомств (шатдауна).

Фото: 1tv.ge

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