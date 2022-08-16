Спрос на авиабилеты в Казахстан у россиян вырос почти вдвое

Как передает агентство, по сравнению с летом 2021 года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев — на 85%, среди турков — на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно, в Узбекистане снизился на 25%.

«Россияне в этом году занимают первое место в рейтинге как по поискам, так и по количеству бронирований. В топе российских городов, из которых ищут билеты в Казахстан — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск», — говорится в сообщении.

Таким образом, летом 2022 года турпоток в Казахстан вырос почти в два раза по сравнению с прошлым летом. По данным аналитиков, на осень также наблюдается положительный тренд роста спроса среди иностранцев. Так, в топ стран по уровню интереса к осенним путешествиям в Казахстан вошли Россия, Турция, Германия, Грузия, Узбекистан, Белоруссия и Южная Корея.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова