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Вчера, в 3:48

SoftBank продала свою долю в Uber

SoftBank продала свою долю в Uber

Японская SoftBank Group Corp. продала все принадлежащие ей акции американского сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc.

Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp. продала все принадлежащие ей акции американского сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc. для привлечения средств на фоне ухудшения финпоказателей.

Как сообщила SoftBank, она продавала акции Uber в период с апреля по июль по средней цене $41,47 за бумагу. С учетом того, что средняя цена акций Uber, по которой SoftBank покупала их, составляет $34,5 за акцию, компании удалось выручить прибыль.

В то же время SoftBank не уточнила объем проданного пакета и сколько выручила за счет продажи. Компания инвестировала в Uber в 2018 и 2019 году и в какой-то момент была самым крупным ее акционером. В прошлом году SoftBank продала треть своей доли и сейчас реализовала оставшуюся ее часть, говорится в отчетности компании за первый финквартал.

Всего в минувшем квартале SoftBank выручила $5,6 млрд за счет продажи акций портфельных компаний, среди которых помимо Uber числятся также интернет-компания в сфере недвижимости Opendoor, медицинская Guardant и китайская брокерская Beike.

Между тем чистый убыток основного ивестфонда SoftBank - Vision Fund - в апреле-июле составил 2,33 трлн иен ($17,32 млрд).

Котировки акций SoftBank по итогам торгов в Японии в понедельник поднялись на 0,7%. Бумаги Uber на торгах в США сегодня дорожают.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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