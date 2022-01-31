  1. Главная
  2. Новости
31.01.2022

СМИ: Власти Британии обяжут Google платить СМИ за размещение их статей на ресурсах компании

СМИ: Власти Британии обяжут Google платить СМИ за размещение их статей на ресурсах компании

Власти Великобритании разрабатывает законодательные нормы, которые обяжут крупные технологические корпорации выплачивать компенсацию местным СМИ за размещение их статей на ресурсах компании.

Правительство Великобритании разрабатывает законодательные нормы, которые обяжут крупные технологические корпорации, такие как Google и Facebook, выплачивать компенсацию местным СМИ, чьи материалы используются на информационных ресурсах этих компаний. Об этом в воскресенье сообщила газета The Mail on Sunday.

По информации источников издания, эту инициативу поддерживает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис. Британские власти надеются, что технологические гиганты добровольно вступят в переговоры с национальными СМИ о размере выплат за использование произведенного ими новостного контента. В противном случае Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Соединенного Королевства самостоятельно определит размер вознаграждений.

Газета отмечает, что подобные планы вызваны недовольством британских СМИ нынешним положением дел в сфере цифровой рекламы, где "полностью доминируют" мировые IT-компании. "Новый режим станет важным инструментом по борьбе с дисбалансом, который сложился между крупнейшими платформами и издателями", - заявил газете источник в министерстве цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Кроме того, CMA планирует детально изучить алгоритмы работы популярных поисковых систем, чтобы избежать ситуации, при которой у изданий определенной политической направленности были бы преимущества при отображении запросов.

По информации The Mail on Sunday, Google и Facebook в 2019 году аккумулировали около 80% всех доходов в сфере цифровой рекламы в Великобритании, что превышало £11 млрд (около $14 млрд). При этом доля британских СМИ составляла менее 4%.

В Facebook в ответ на просьбу прокомментировать намерения властей королевства заявили, что "уже помогают издателям Великобритании посредством выплат десятков миллионов фунтов общенациональным и региональным СМИ" в рамках проекта Facebook News, а также с помощью программы подготовки молодых журналистов. В 2020 году соглашение о сотрудничестве с Facebook News заключили несколько британских издательских домов, которые выпускают одни из наиболее популярных в стране газет, включая The Guardian и The Independent, журнал The Economist, а также их онлайн-версии.

Фото: ria.ru

Поделиться
GoogleМировые новостиFacebook
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости