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27.01.2022

Сингапур установил зону свободной торговли с Тихоокеанским альянсом

Сингапур установил зону свободной торговли с Тихоокеанским альянсом

Сингапур подписал соглашение об установлении зоны свободной торговли с Тихоокеанским альянсом - экономическим объединением, в состав которого входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили.

Сингапур подписал соглашение об установлении зоны свободной торговли с Тихоокеанским альянсом - экономическим объединением, в состав которого входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении сингапурского министерства торговли и промышленности.

"Всестороннее и актуальное соглашение дополняет серию договоренностей Сингапура о расширении свободной торговли в мире", - указывается в заявлении. "Это позволит сингапурским компаниям получить более широкий доступ к рынкам участников Тихоокеанского альянса за счет снижения их экспортных затрат. Таким образом, товары и услуги могут быть более конкурентоспособны", - подчеркнули в ведомстве.

Как отметил премьер-министр Ли Сянь Лун, Сингапур "высоко оценивает возможность стать первым ассоциированным государством альянса". По его словам, соглашение является "ключевым моментом" в сотрудничестве республики со странами региона.

В прошлом году одна из крупнейших сингапурских компаний электронной коммерции Shopee запустила торговую площадку в Колумбии, Мексике, Чили.

Фото: gazeta.ru

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