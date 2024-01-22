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22.01.2024
Сильные землетрясения произошли в Алматы
В ночь с 22 на 23 января в Алматы жители почувствовали сильные толчки
Жители некоторых ЖК эвакуируются
Фото orda.kz
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