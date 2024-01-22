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22.01.2024

Сильные землетрясения произошли в Алматы

Сильные землетрясения произошли в Алматы

В ночь с 22 на 23 января в Алматы жители почувствовали сильные толчки

Жители некоторых ЖК эвакуируются 

Фото orda.kz 

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