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08.02.2022

Shell начнет бурить 145 новых газовых скважин на востоке Австралии

Shell начнет бурить 145 новых газовых скважин на востоке Австралии

Компания Shell не позднее 2024 года приступит к бурению 145 новых газовых скважин на северо-востоке Австралии.

Компания Shell не позднее 2024 года приступит к бурению 145 новых газовых скважин на северо-востоке Австралии для обеспечения нужд местных потребителей и экспорта сырья. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Shell Australia.

"Shell проведет разработку 145 новых газовых скважин в регионе Уэстерн Даунс Риджинал [Квинсленд] в рамках своего плана увеличения поставок газа как для местного потребления, так и для экспорта ", - информировала компания.

Она планирует начать буровые работы в районе новых месторождений не позднее 2024 года. До этого компания намерена провести серию переговоров с представителями аборигенов, являющихся владельцами земель, где расположены месторождения, "чтобы свести к минимуму любое воздействие на сельскохозяйственную деятельность" и не нанести ущерба местам, представляющим ценность для коренных народов.

Shell Australia рассчитывает закачать газ из новых скважин в трубопровод до 2033 года и в течение следующих 15 лет поставить на рынок "около 210 петаджоулей" сырья. "Газ будет иметь решающее значение для перехода к экологически чистой энергетике, позволяя задействовать все больше возобновляемых источников для производства энергии в Австралии и ее экспорта за рубеж", - отметил председатель правления Shell Australia Тони Нунан.

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