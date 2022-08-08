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В понедельник, в 4:57

Сенат США принял пакет инициатив на $430 млрд по снижению инфляции

Сенат США принял пакет инициатив на $430 млрд по снижению инфляции

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и противодействие изменению климата.

Сенат Конгресса США в воскресенье одобрил пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение властями $430 млрд. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты законодательного органа, сообщает ТАСС.

Как ожидается, Палата представителей Конгресса 12 августа прервет летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету инициатив. Президент США Джо Байден ранее заявил, что подпишет документ, если Конгресс утвердит его.

Законопроект, текст которого насчитывает 755 страниц, включает целый ряд мер, в том числе по сокращению дефицита федерального бюджета, снижению расходов граждан на здравоохранение и противодействию изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогообложения крупных корпораций, что должно частично обеспечить поступление средств, необходимых для предлагаемых программ.

Власти США рассчитывают, что все эти меры в перспективе позволят снизить инфляцию в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая Демократическая партия.

Байден приветствовал принятие пакета инициатив. "Этот законопроект содержит меры по борьбе с инфляцией, сокращению дефицита и уменьшению расходов обычных семей. Этот законопроект также предусматривает крупнейшие в истории инвестиции на борьбу с экзистенциальным кризисом, связанным с изменением климата", - отметил глава государства в распространенном Белым домом письменном заявлении. Он призвал конгрессменов одобрить законопроект как можно скорее, чтобы подписать его.

Фото: rbc.ru

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