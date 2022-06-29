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29.06.2022

Сенат Казахстана принял закон об ответственности за рекламу финансовых пирамид

Сенат Казахстана принял закон об ответственности за рекламу финансовых пирамид

Предложено увеличить минимальное наказание за создание и руководство финансовой пирамидой с 3 до 5 лет лишения свободы, а максимальное наказание повысить с 10 до 12 лет лишения свободы.

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана во вторник принял поправки в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид, которые предусматривают уголовную ответственность за их рекламу. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

"Основными задачами поправок являются ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, введение уголовной ответственности за личное и непосредственное распространение информации финансовой (инвестиционной) пирамиды, в том числе посредством электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба", - говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Отмечено, что введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид связано с участившимися случаями продвижения таких организаций популярными артистами и блогерами. Как ранее рассказал депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Юрий Ли, лица, рекламирующие финансовые пирамиды, могут быть наказаны штрафом на сумму до 2 тыс. месячных расчетных показателей (1 МРП равен 3 063 тенге, порядка 7 долларов - прим. ТАСС) или общественными работами до 600 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Кроме того, поправками в законодательство предложено увеличить минимальное наказание за создание и руководство финансовой пирамидой с 3 до 5 лет лишения свободы, а максимальное наказание повысить с 10 до 12 лет лишения свободы.

Фото: РИА Новости / Алексей Бабушкин

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