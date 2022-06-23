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23.06.2022

Сбербанк планирует продать свою казахстанскую «дочку» холдингу Байтерек

Сбербанк планирует продать свою казахстанскую «дочку» холдингу Байтерек

Сбербанк России ведет переговоры о продаже своей казахстанской «дочки» национальному холдингу «Байтерек».

Сбербанк России ведет переговоры о продаже своей казахстанской «дочки» национальному холдингу «Байтерек». Об этом в четверг сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, сообщает сегодня, 23 июня, kt.kz.

Абылкасымова напомнила, что АО «Сбербанк Казахстан», являясь дочерней компанией ПАО «Сбербанк России», не может проводить операции в иностранной валюте из-за санкций.

«У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках-корреспондентах, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования», — сказала она.

В этой связи, по словам Абылкасымовой, «Сбербанк России» принял решение о продаже своей дочерней компании в Казахстане и ведет переговоры с холдингом «Байтерек» о продаже банка. Ранее еще один дочерний российский банк, попавший под санкции, — «Альфа-Банк Казахстан» был приобретен казахстанским «Банком Центр Кредит».

Фото: РИА Новости

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